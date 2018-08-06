Грязная выходка украинского шахматиста разозлила россиян
Восторженный пост, превозносящий подвиг сына, опубликовала в соцсети украинка Анна Ковалевская. Юный шахматист – по мнению матери, истинный патриот Украины – во время международного турнира в Бухаресте демонстративно отказался общаться с соперником на русском языке.
Как выяснилось, мальчик из России спросил у украинского сверстника Романа Ковалевского, какой у того рейтинг. Вместо приличного ответа тот заявил: "I don't understand you".
Мать "героя" с гордостью рассказала, как фразу переводил сидевший рядом шахматист из Молдавии. Ковалевская отметила, что затем ее сын легко одержал победу, и заявил, что "всегда мечтал так потроллить россиян".
Среди хвалебных комментариев под постом украинки в Facebook встречаются и умные мысли. Один из подписчиков подчеркнул: ребенок, сам того не понимая, продемонстрировал миру, кто хозяин в Незалежной, ведь он ответил вовсе не по-украински. Верно, все колонии говорят на языке господина, отметил пользователь.
Илья Муромец, неожиданно для себя, стал украинцем... Шок и трепет... #Украина pic.twitter.com/KInqCdXueb— УМка ПРОТИВ!!!!!!!!! (@UmkaVS) 3 августа 2018 г.
Напомним, что подобные "подвиги" украинцы совершают довольно часто. В июне теннисист Сергей Стаховский заявил, что терпеть не может русскоговорящих – у него появляется сильное желание "их всех передушить". Причем сказал это спортсмен на русском языке. А вскоре пришлось публично извиняться – он утверждал, что просто "неудачно пошутил".
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