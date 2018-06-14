Расписание матчей ЧМ-2018 СМИ сообщили о смерти Говорухина Главные события Москвы Дом-2 Эксклюзив

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Общество

Их убили фанатики: раскрыты недостающие факты гибели группы Дятлова

Кадр из фильма Тайна перевала Дятлова
Уральский исследователь Валентин Дегтерев нашел новые улики в деле о трагической гибели группы Дятлова. Он рассказал, кто мог жестоко расправиться с туристами. 
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К своим выводам Дегтерев пришел, внимательно изучив архивные фотографии с места ЧП, сделанные во время поисковых работ. Он разглядел предметы, не попавшие в материалы уголовного дела. Это кинжал и аркан для ловли оленей.

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Появилась неожиданная версия гибели группы Дятлова

Уральский специалист считает, что на дятловцев напала вооруженная группа фанатиков, состоящая из десятка человек. "Ножом резали палатку, а арканом пытались поймать убегающих людей", – цитирует Дегтерева Ura.ru. По его мнению, злоумышленники решили уничтожить чужаков, покусившихся на их территорию. 

Исследователь раскрыл и тот факт, что группа Дятлова была готова к самообороне. По его словам, у туристов имелись охотничьи ножи, но дать отпор преступникам им оказалось не по силам. Сибиряк уверен, что его версия произошедшего изначально была известна следователям, но ее якобы "замяли".

Напомним, группа туристов-лыжников из девяти человек, которую возглавлял студент пятого курса Уральского политехнического института Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место назвали перевалом Дятлова. До сих пор выдвигаются самые разные версии гибели людей, вплоть до посещения группы инопланетянами.

Автор: Валерия Нарская14 июня 2018, 09:01

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