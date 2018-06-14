Их убили фанатики: раскрыты недостающие факты гибели группы Дятлова
К своим выводам Дегтерев пришел, внимательно изучив архивные фотографии с места ЧП, сделанные во время поисковых работ. Он разглядел предметы, не попавшие в материалы уголовного дела. Это кинжал и аркан для ловли оленей.
Уральский специалист считает, что на дятловцев напала вооруженная группа фанатиков, состоящая из десятка человек. "Ножом резали палатку, а арканом пытались поймать убегающих людей", – цитирует Дегтерева Ura.ru. По его мнению, злоумышленники решили уничтожить чужаков, покусившихся на их территорию.
Исследователь раскрыл и тот факт, что группа Дятлова была готова к самообороне. По его словам, у туристов имелись охотничьи ножи, но дать отпор преступникам им оказалось не по силам. Сибиряк уверен, что его версия произошедшего изначально была известна следователям, но ее якобы "замяли".
Напомним, группа туристов-лыжников из девяти человек, которую возглавлял студент пятого курса Уральского политехнического института Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место назвали перевалом Дятлова. До сих пор выдвигаются самые разные версии гибели людей, вплоть до посещения группы инопланетянами.
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