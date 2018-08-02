Ахеджакова: Россия отжала Крым у Украины
Почти все детство Ахеджаковой прошло в Крыму. Там лечили ее родителей от туберкулеза, маленькая Лия проводила каникулы в пионерских лагерях, а позже – отпуска в Доме отдыха театрального общества.
"Но это совершенно не оправдывает воровство. Я считаю, Крым принадлежит Украине. Как это можно – отжать жилплощадь у соседа? Особенно когда в доме у него проблемы", – возмутилась артистка.
Ахеджакова пожаловалась журналистам, что в России ее травят. Особенно безжалостен интернет – у актрисы создалось впечатление, что против нее ведется целая кампания.
"Столько лжи, черной ненависти! Три фальшивых Twitter, обвинения в экстремизме. Даже семью мою – маму, папу – не оставили без вранья и злобы", – сокрушается она.
Актриса вспомнила, что некоторые даже называют ее "террористкой" – из-за заявлений о Крыме. Однако Ахеджакова довольна компанией "наиболее уважаемых представителей культуры", в которой оказалась.
Интервью, которое актриса дала изданию "Собеседник", с радостью растиражировали украинские СМИ. Они пишут, что "оккупанты" составили список писателей, актеров и режиссеров, которые не признали Крым российским. В него вошли Борис Акунин, Александр Сокуров, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Ксения Собчак, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Михаил Ефремов.
#внезапно— Дмитрий Веретнов (@DmitriyVeret) 20 марта 2015 г.
Лия #Ахеджакова извинилась перед Украиной за солнечное затмение. pic.twitter.com/odf4YTRxzy
Издания по привычке искажают факты. В России подобных списков никто не составлял. В отличие от Украины, которая запретила въезд в страну ряду деятелей российской культуры, приветствовавших возвращение полуострова.
В Москве неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией соответствует всем международным нормам. Крымчане изъявили свою волю на референдуме – за возвращение в Россию высказались подавляющее большинство жителей полуострова.
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