Еле вырвавшаяся Ахеджакова: Меня чуть не прибили

Прославленная артистка Лия Ахеджакова недавно отметила 80-летие. В честь круглой даты актриса дала откровенное интервью.

Лия Ахеджакова считает, что ей повезло – ни один спектакль и ни один фильм с ее участием не был запрещен или "похоронен" на полке. "Как меня несло замечательно! И каждый фильм, каждый спектакль выходил вовремя, более чем вовремя. Вот так мне в жизни жутко повезло. И Петрушевская, и Виктюк, и Рязанов – вот это все, что у меня есть", – убеждена актриса.

К слову, вначале спектакль режиссера Романа Виктюка по произведению Людмилы Петрушевской "Квартира Коломбины" был воспринят зрителями в штыки. Игравшую в нем Лию Ахеджакову буквально освистали и пристыдили.

"Ползала свистело, хлопало стульями, кричало: "Позор!", ушло. Ползала осталось. Я тоже пыталась за сцену удрать, но меня Виктюк каждый раз толкал, и я снова шла. И мы с Гариком Леонтьевым – при свисте, при криках! Я вышла со служебного входа. Там стояла толпа, мне говорили: "Как Вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса! Как Вы можете такое играть?" Можете себе представить?" – рассказала Ахеджакова.

По мнению артистки, бурная реакция была потому, что люди еще не понимали смысла, заложенного в постановку. Однако вскоре спектакль стал бешено популярным. "Начался аврал – на этот спектакль нельзя было попасть. Но в то время, я еще помню, что мы играли "Стену" Саши Галина – я выходила из зала, и меня чуть не прибили зрители. Попозже выходила, минут через 30. Чуть не прибили! Меня поймали! Это был шефский спектакль. И уже некоторые, так водится, меня в правых этих дверях, откуда я с куклой выходила, поймали. Не били, но достали так! Кто-то все время меня дергал… Понимаете, я еле вырвалась на сцену! И тоже свистели, свистели..." – поведала Лия Ахеджакова в радиопередаче "Культурный шок".