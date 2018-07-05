Как в плохом кино: дело новых Скрипалей разваливается

Два наркомана отравились "Новичком". Похоже на заголовок в сатирическом журнале, не правда ли? Все было бы смешно, если бы не одно "но": в Британии снова всплыло секретное оружие Кремля – газ, которым отравили семейство беглых Скрипалей.

В самый разгар чемпионата мира по футболу Британия пожинает сомнительные лавры главного ньюсмейкера: неподалеку от ставшего знаменитым на весь мир Солсбери обнаружены мужчина и женщина с признаками отравления пресловутым газом "Новичок". Комментарии местных властей города Эймсбери, по сути, ни о чем не говорят. Отравились вроде как два героиновых наркомана, состоявшие на наркологическом учете.

Но вот заявление заминистра внутренних дел Британии Бена Уоллеса удивило отсутствием логики. Он сказал буквально следующее: в Великобритании предполагают, что пара, пострадавшая от воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", не связана с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью, отравленными этим веществом ранее, но связь между двумя инцидентами все же есть. То есть, получается стена белая, но немного черная.

По версии полиции, мужчины и женщина, найденные накануне без сознания в своем доме, не являлись непосредственной целью атаки. Согласно рабочей гипотезе, пара пострадала от последствия нападения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.

Ну это уже просто какая-то фантастика! С момента отравления беглого разведчика и его дочери прошло четыре месяца. И вот сейчас, когда в России проходит событие мирового масштаба, а команда Англии готовится сыграть в четвертьфинале со сборной Швеции, вдруг какие-то местные бичи-наркоманы, живущие в десяти километрах от Солсбери, травятся "Новичком".





Не знаю, кто поверит в эту версию. Очевидно, что вброшена она совсем не случайно: попытка сорвать чемпионат в России отравлением Скрипалей не увенчалась успехом. Для того, чтобы хоть как-то испортить общемировой праздник футбола, видимо, пришлось срочно писать продолжение детектива. Только вот его авторы почему-то не удосужились придумать хоть что правдоподобное.

Еще одна деталь: замглавы МВД призвал российскую сторону предоставить всю имеющуюся у нее информацию по инциденту в Солсбери, чтобы помочь обеспечить безопасность жителей этого города. Этими словами чиновник как бы дает понять, что Россия по-прежнему считается виновной в отравлении Скрипалей, а заодно, вроде как, и наркоманов из соседнего городка.





Ну и под конец, в подтверждении этой версии, господин Уоллес заявил, что, по предварительным данным, отравление двух людей в Эймсбери не было российской атакой. Понятно, что предварительная версия может в любой момент измениться и всех собак повесят на Москву.

Еще дальше в своих умозаключениях пошел министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант. Он не исключил, что пострадавшие наркоманы отравились остатками вещества, от которого ранее пострадали экс-полковник ГРУ и его дочь. "Есть гипотеза, что это остатки яда, использованного против Скрипалей, но мы должны позволить полиции делать ее работу", – сказал министр в эфире одного из британских телеканалов.

Если попытаться развить эту версию, то можно предположить, что отравившиеся граждане специально поехали в соседний город и долго блуждали по нему в поисках хоть каких-то остатков "Новичка". Даже трудно предположить, как они это делали, кроме вида полицейской собаки-ищейки в голову ничего более разумного не приходит.





"Новое британское отравление – очередная политическая интрига Лондона, в которых они поднаторели с древних времен. Я думаю, это такая же игра, что была со Скрипалями, которых якобы пытались убить боевым отравляющим веществом, но те чудесным образом выжили и стали только еще краше", – так прокомментировал в эфире радио Sputnik отравление в Эймсбери президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.

А бывший главный санитарный врач России, ныне – первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко полагает, что власти Британии преступно решают псевдополитические проблемы, делая из своих граждан жертв бесчеловечного эксперимента. В интервью Федеральному агентству новостей Онищенко предположил, что на берегах Туманного Альбиона действует психически нездоровый преступник, который добрался до отравляющих веществ.

Если не будет очередного припадка Терезы Мэй с голословными обвинениями в адрес России, то причины нужно искать внутри самой страны: важно выяснить, где и как можно свободно купить отравляющее вещество.





Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Неподалеку от Солсбери и Эймсбери находится научный парк "Портон Даун" – крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании. По неофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и других химических веществ, причем, страшные опыты проводились не только на животных, но и на людях.

Пока что в истории с отравленным в Англии бывшим разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочери, а также примкнувшими к ним двумя наркоманами больше вопросов, чем ответов. И главный из них – а не выдуманы ли эти истории от начала до конца с целью нанести вред России в то время, когда у нас проходит чемпионат мира по футболу и российская сборная уверенно продвигается по турнирной таблице вверх?