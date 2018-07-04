Кац обвинил Гудкова в развале оппозиции в Москве
"Яблочник" Максим Кац обвинил Дмитрия Гудкова из "Гражданской инициативы" в том, что он развалил всю оппозицию в городе. "К сожалению, к Гудкову нашли подход в формате пряника: предложили стать председателем партии. Он этого давно хотел, к этому склоняли спонсоры и близкие сторонники, я не смог отговорить. Гудков убежал, конструкция развалилась", – написал Кац на своей странице в Facebook.
Политик считает, что именно из-за Гудкова выборы мэра Москвы пройдут без кандидата от оппозиции. Интересно, что с выводами Каца почти согласны участники круглого стола "Московские выборы – 2018", которые пришли к выводу, что в отсутствии кандидата от оппозиции на выборах мэра Москвы виноваты Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и сам Максим Кац.
"Уже два месяца назад стало понятно, что амбиции каждого из потенциальных кандидатов-либералов на пост мэра Москвы таковы, что говорить о едином кандидате от оппозиции просто невозможно", – отметил политолог, председател правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его мнению, при таком уровне оценки ситуации и своего реального электорального потенциала политический процесс обречен на неудачу.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку. Список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.
Известно, что на этих выборах будут опробованы несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.
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