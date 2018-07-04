В России в самом разгаре чемпионат мира по футболу, к нам в гости приехали десятки тысяч болельщиков практически со всего мира. Так уж повелось, что неизменным атрибутом просмотра любого футбольного поединка стало пиво: без этого пенного напитка большинство фанатов себя просто не представляют. Что же главное в пиве и так ли важны разные мелочи в его составе? Попытаемся ответить на эти вопросы.

Кто поспорит с тем, что главное в пиве вкус? Специфический, с горчинкой, легким ароматом хмеля и пузырьками углекислого газа, щекочущими язык. В мире насчитывается более тысячи сортов пива и каждый по-своему неповторим. Светлое, темное, фильтрованное и нефильтрованное, ячменное, ржаное и даже фруктовое.

Никто, наверное, не будет спорить и с тем, что на вкус и цвет товарищей нет. Но, оказывается, можно выбрать из сорока сортов пенного напитка "самый вкусный", а остальным дать оценку по хитрой шкале, состоящей из пяти с половиной баллов.

Именно так в преддверии мундиаля поступила некоммерческая организация "Роскачество", проведя мониторинг четырех десятков брендов российского фильтрованного пива.

В компании "Балтика", являющейся лидером российского рынка пива, тестами "вкусно-невкусно" и другими параметрами исследования вызвали недоумение. Директор по инновациям и исследованиям региона Восточная Европа Дмитрий Афонин отметил, что с таким же успехом можно сравнивать между собой сухое и красное вино или 92-ой бензин с 95-м.

По мнению представителя "Балтики" именно по такой схеме работали специалисты Роскачества, объединив в свое исследование разные по крепости сорта пива. "Это недопустимые параметры ни в каких дегустационных аспектах. Безусловно, они привлекали экспертов, но эксперт, когда он анализирует систему, не знает, что он анализирует. Он анализирует определенные дефекты, но если анализировать разные системы, то мы получаем абсолютно разные результаты. Поэтому метрологически, систематически и научно сравнение, которое произвело Роскачество, не выдерживает просто никакой критики", – заявил Афонин в интервью радио "Бизнес ФМ".





В Союзе российских пивоваров есть претензии к Роскачеству и по некоторым другим параметрам исследования пива. Речь, в частности, идет о концентрации общего азота в напитке, снижение которой, по мнению специалистов некоммерческой организации, может указывать на желание производителя сэкономить на ферментированном солоде.

В свою очередь пивовары напоминают, что нелогично измерять содержание азота в готовом продукте, так как в соответствии с технологическим процессом необходимость измерения и контроля общего азота важна только на стадии приготовления сусла. К слову сказать, этот дополнительный критерий, введенный Роскачеством самостоятельно, не учитывается при оценке качества пива в других странах мира.





Эксперты считают, что предлагаемые Роскачеством критерии обедняют рынок пива, при этом трактовка результатов проведенных тестов для определения качества пива является необоснованной. "Потребители хотят разное пиво с разными оттенками вкуса даже в рамках одного сорта. Поэтому ставить в основу исследования показатели, определяющие вкусовые различия и наказывать производителей за отклонения, например, по азоту, спиртам и эфирам неправомерно", – говорит профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья университета ИТМО Татьяна Меледина.

По мнению эксперта, Роскачеству в своей работе следует учитывать мнения производителей пива и научные исследования, проводимые в этом направлении как в России, так и за рубежом.