Группу Дятлова ждет новое уголовное дело

Родственники участника группы Дятлова намерены ходатайствовать о повторном расследовании гибели туристов на уральском перевале. Окончательное решение примут по итогам новой генетической экспертизы останков Семена Золотарева.

Противоречивые данные, полученные в результате генетической экспертизы останков человека, захороненного в могиле Семена Золотарева, вынуждают настаивать на новом исследовании. По словам корреспондента "Комсомольской правды" Натальи Варсеговой, этот ДНК-тест должен быть расширенным и более детальным. Так что результатов не стоит ждать раньше, чем через месяц.

В то же время, родственникам Золотарева предстоит решить, признавать ли, что останки, захороненные на Ивановском кладбище Екатеринбурга, принадлежат их предку. Если же повторная экспертиза не подтвердит их родство, исследователям предстоит выяснить, кто же находится в могиле Золотарева и где находятся останки самого Семена.

Внучатая племянница Золотарева Юлия Орехова заявила, что этот вопрос для ее близких важен. Если повторный тест покажет, что захороненный под обелиском Семена Золотарева человек не является их родственником, они готовы написать заявление о возбуждении уголовного дела. Повторного расследования дела о гибели группы Дятлова уже многие годы добиваются исследователи дятловской трагедии, напоминает Ura.ru.

Днем ранее в эфире программы "На самом деле" на Первом канале были озвучены результаты генетической экспертизы. По заключению исследователей, близкое родство по женской линии исключено.

В то же время, Наталья Варсегова рассказала, что на кладбище, прямо во время эксгумации, судмедэксперт Сергей Никитин применил метод фотоналожения. Оказалось, что в 12-ти основных точках череп совпадает с фотографией. Однако фотография была сделана в послевоенное время. А ведь до сих пор неизвестно, тот ли Семен Золотарев вернулся с войны – предполагают, что его именем назвался другой человек.