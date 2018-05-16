Шепелев раскрыл невероятную подробность из дела о гибели группы Дятлова

Экспертиза ДНК показала, что в могиле члена группы Дятлова Семена Золотарева похоронен другой человек. В то же время, сравнение с фотографиями показывало, что это все же Семен. Загадку пытались разгадать участники программы "На самом деле" на Первом канале.

Результат экспертизы ДНК озвучил в эфире Первого канала Дмитрий Шепелев. "Близкое родство по женской линии исключено", – зачитал заключение эксперта ведущий ток-шоу.

Проводивший экспертизу генетик Алексей Гроховенко пояснил, что изначальный образец был плохого качества, возникли опасения, что ничего не получится. Однако в итогге результат все же был: 14 несовпадений на одном участке ДНК, по словам эксперта, на 100% исключают родство. Генетик заявил, что фрагмент кости еще остался, и его результат могут перепроверить другие эксперты.

Недавно журналисты "Комсомольской правды" провели эксгумацию тела – предположительно, одного из участников рокового похода Семена Золотарева. А сотрудники Первого канала взялись выяснить по анализу ДНК, действительно ли именно Золотарев захоронен на Ивановском кладбище Екатеринбурга.

Образцы ДНК брали у ныне живущих родственников погибшего участника группы Дятлова – внучатой племянницы Юлии Скульбиды и ее мамы. "Я шокирована, не ожидала, что это не он. Тем более, сдавала тест ДНК не только я, но и моя мама, которая является прямой наследницей", – призналась Юлия.

В то же время, результаты теста не удивили журналистку "Комсомольской правды" Наталью Варсегову. Она рассказала, что на кладбище, прямо во время эксгумации, судмедэксперт Сергей Никитин применил метод фотоналожения. Оказалось, что в 12-ти основных точках череп совпадает с фотографией. То есть, уже на кладбище исследователи знали, что это Семен Золотарев. Вопрос в том, какой из них?

Как отметила Варсегова, фотография была сделана в послевоенное время. А ведь до сих пор неизвестно, тот ли Семен Золотарев вернулся с войны – предполагают, что это другой человек назвался его именем. Так что загадок в деле перевала Дятлова только прибавилось.