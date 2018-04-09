Черномырдин перед смертью сделал страшное пророчество об Украине

Бывший премьер-министр России и посол на Украине Виктор Черномырдин предупреждал о грядущих серьезных трудностях во взаимоотношениях Москвы и Киева. Об этом рассказал сын политика Андрей.

Во время работы послом на Украине в 2001-2009 годах Черномырдин неоднократно говорил о засилье лояльных США людей в государственных органах Незалежной. Кроме того, он обращал внимание на молодых украинцев, которые активно уезжают на Запад. "Отец говорил, что мы можем потерять Украину, если не наладим более тесные взаимоотношения и не скрепим наш союз более прочно", – заявил Андрей Черномырдин в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам сына политика, когда его отец был назначен послом в Незалежную в 2001 году, на обывательском уровне взаимоотношения между двумя странами были хорошими. "Но мы не все знаем. Уже появлялись сложности, которые были известны нашим правителям", – добавил Андрей Черномырдин.

Кроме того, он рассказал об одном из самых известных эпизодов в биографии своего отца – переговорах с террористами под руководством Шамиля Басаева, захватившими в июне 1995 года больницу в Буденновске. По его словам, Виктор Степанович, согласившись на переговоры с ними, предполагал, что это наилучший выход в сложившейся ситуации: в противном случае начался бы штурм больницы, который бы привел к многочисленным жертвам. Как отметил сын политика, с Басаевым необходимо было разговаривать, чтобы сберечь жизни людей.

Напомним, Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в Оренбургской области. В 1992-1993 годах возглавлял Совет министров России, а затем в течение пяти лет правительство Российской Федерации. В 2001-м президент Владимир Путин утвердил его послом на Украине. В этой должности Черномырдин проработал до 2009 года. В ноябре 2010-го его не стало.







СМИ неоднократно цитировали его яркие и хлесткие выражения. Фразы политика, ставшие крылатыми, получили в народе название "черномырдинки". "Я бы не стал ставить эти вопросы так перпендикулярно", – сказал как-то Виктор Степанович.