Украина может зайти слишком далеко в своих попытках остановить строительство "Северного потока – 2". Эксперты не исключают, что все может закончиться большой кровью.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что ради санкций украинцы сбили малазийский "Бониг", а теперь они могут додуматься до большой крови. В эфире радиостанции "Вести ФМ" эксперт напомнил, что потребность в прямых поставках российского газа в Европу возникла из-за самой Украины.

"Никто бы не строил этот "Северный поток", и "Газпром" бы не вкладывался, и немцы бы не чесались. Есть газотранспортная система, она работает" – описал ситуацию, которая была еще пять лет назад, эксперт.

Затем, по его словам, Украина лишила европейские страны гарантий стабильного транзита. "Политики еще не было, а с транзитом уже возникали проблемы. "Газовые войны" начались задолго до ухудшения политических отношений. Именно потому, что "мимо меня же проходят миллионы, они в трубе – как же не стырить?" – сказал Ищенко, намекая на то ,что Киев воровал газ из трубы, идущей в Европу.

Теперь же, уверен эксперт, возрастает риск опасных провокаций со стороны Украины при покровительстве остальных антироссийски настроенных стран. "Поскольку времени до запуска "Северного потока – 2" осталось мало, а аргументы какие-то нужны, они могут додуматься до большой крови. Я очень опасаюсь, что в ближайшие годы нас ждет серия серьезных провокаций", – резюмировал Ищенко.

Катастрофа малазийского "Боинга" произошла 17 июля 2014 года в районе вооруженного противостояния между украинской армией и формированиями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Страны Запада обвинили в причастности к катастрофе России, но до сих пор ни одного весомого доказательства этой версии не представлено.

"Северный поток – 2"– проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 километров. Его строительство поддерживают на государственном уровне власти ФРГ, несмотря на сильное противодействие со стороны США и Украины. Ввод в действие запланирован в 2019 году.