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Общество

Пограничники проморгали: как украинские пираты захватили российское судно

Фото: dpsu.gov.ua
На Черном море создана оперативная группа для предотвращения пиратских действий со стороны Украины. Тем временем действия российских пограничников, допустивших захват нашего судна, подверг критике высокопоставленный и авторитетный военный.
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Бывший командующий Черноморским флотом Игорь Касатонов выразился по-военному четко: "Тут, конечно, наши пограничники проморгали".  Адмирал признал, что Украина нарушила морское право и напомнил о необходимости защищать рыболовные судна.

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"Нужно четко регламентировать границы зон в Азовском море, разместить в этих местах дивизион. Однако все это процесс переговорный, на который Украина не способна", – отметил Касатонов в интервью "Московскому комсомольцу".

Тем временем в крымских водах начала действовать новая структура, она будет координировать сотрудничество Росрыболовства с пограничниками, предоставляя им  сведения о местонахождении судов. Военные обеспечат защиту рыбного промысла в нейтральных водах.

Власти заверяют рыбаков, что они могут безбоязненно выходить в море, поскольку их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым, сообщает РИА Новости.

25 марта в Азовском море украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно "Норд" и десять членов экипажа. Сейчас корабль находится в порту Бердянска, морякам запретили спускаться на берег, а капитана сейнера Владимира Горбенко доставили в СИЗО Херсона.


Там ему стало плохо и с гипертоническим кризом капитана отвезли в больницу, правда через сутки снова вернули в камеру. Украинские власти грозят ему пятилетним тюремным сроком за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Российский МИД требует от Киева немедленно отпустить экипаж "Норда" и заявляет о его невиновности. На Смоленскую площадь сегодня, 5 апреля был вызван поверенный в делах Украины Руслан Нимчинский, которому после предметного разговора, была вручена нота.

Завтра, 6 апреля суд в Херсоне должен избрать меру пресечения капитану Горбенко. Тем временем в Киеве заявили, что будут задерживать все корабли, заходящие в крымские порты.

Автор: Александр Комаров5 апреля 2018, 20:47

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