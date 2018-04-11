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Общество

Украинским судам перекроют проход через Керченский пролив

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Председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев предложил жесткий ответ на захват украинскими властями российских кораблей. "В первую очередь, эти меры касаются контроля за судоходством через Керченский пролив, поскольку по международному морскому праву Россия отвечает за безопасный проход", – цитирует его телеканал "360".

Во-первых, Россия имеет право проверять техническое состояние проходящих через пролив кораблей. Во-вторых, следить за наличием лоцманской проводки и задерживать корабли-нарушители. В-третьих, суда можно задерживать для медицинского освидетельствования, что актуально, учитывая уровень медицинского обеспечения на Украине и бушующих в стране эпидемий. По словам Михаила Ненашева, этих шагов будет достаточно для того, чтобы полностью остановить украинское судоходство через Керченский пролив, причем в полном соответствии со всеми международными нормами.

11 апреля 2018, 17:38

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