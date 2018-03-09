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Общество

Почему поцелуи у русских в крови

Фото: GLOBAL LOOK press
Поцелуй – важная часть отношений между людьми. В нашей стране традиция выражать эмоции и чувства при помощи губ уходит корнями в глубокое прошлое. Поцелуй в российской культуре имеет не только сексуальный подтекст, но и служит способом выражения приязни, почтения и уважения к другому человеку. В этом мы все больше отличаемся от Запада, где в последние годы даже самый безобидный поцелуй рассматривается как "домогательство" и "оскорбление человеческого достоинства".
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Великий русский писатель и этнограф Владимир Даль, известный своим фундаментальным трудом "Толковый словарь живого великорусского языка", дает такое описание поцелуя: "Целование, лобызание, однократное приложение уст в знак любви, дружбы, привета, уважения и прочее".

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Действительно, помимо любовного поцелуя, являющегося выражением страсти между возлюбленными, существует и дружеский поцелуй, а также поцелуй почтения. 

В нашей стране традиция поцелуев уходит корнями во времена древней Руси. Наши предки стали использовать губы для выражения своего отношения к другому человек примерно с X-XI веков. По времени это совпадает с принятием и распространением христианской веры на Руси. Поцелуй в православной вере был символом проявления любви к своему ближнему, смирения и почтения. Вспомнить хотя бы обряды целования икон и креста.

Именно из церковной среды поцелуи распространились в народ. Причем изначально они не имели сексуального подтекста. К примеру, супруги выражали свою любовь с помощью объятий. Губы для проявления страсти и сексуального желания стали использоваться на Руси несколько позднее.

После принятия христианства появилось множество обрядов, связанных с поцелуями. Один из них – троекратное целование. Им встречали самых дорогих гостей. Это особенный поцелуй, наполненный большим смыслом. А с XVI века скромным "чмоком" в щечку стали благодарить хозяйку за оказанное гостеприимство и вкусное угощение. Характерно, что этот жест на Руси очень часто сопровождали пожеланиями здоровья.

Традиция выражения эмоций и чувств при помощи губ в России получает серьезное развитие в екатерининское время. Каких только видов поцелуев не было! И ритуальные, и любовные, и этикетные, и дружеские и многие другие. Зачастую границы между ними были весьма условными.

Придворный француз Екатерины Великой Жак Маржарет писал:

"Русские при встрече, как и при расставании, целуются всегда. Это у них - нечто вроде приветствия как среди женщин, так и среди мужчин".

Более того, ученые уже давно выяснили, что люди, которые чаще целуются, дольше живут и меньше подвержены вредному влиянию окружающей среды. Все благодаря выделяющимся в этот момент эндорфинам, которые обладают успокаивающим и расслабляющим средством. Возможно, это еще одна причина, почему русские так полюбили целоваться. В суровых климатических условиях при колоссальном напряжении сил и энергии гормоны счастья в организме приобретают особенное значение, помогая преодолевать все трудности и препятствия. 

И если в первую половину XX века после революции традиция поцелуев в том числе по идеологическим причинам начала уходить в прошлое, то уже во второй половине прошлого века ее с новой силой восстановил Леонид Брежнев. Легендой стали его знаменитые лобызания: два поцелуя в щеки и "контрольный" – в губы. Как и в давние времена, столь большой чести удостаивались только самые дорогие гости генсека.

Фото: GLOBAL LOOK press

Традиция выражения чувств и эмоций с помощью губ не исчезла и в наше время. Так, летом прошлого года президент России Владимир Путин вышел пообщаться к жителям района Арбат в центре Москвы. К главе государства сразу подошли местные жители и прогуливавшиеся рядом туристы. В конце разговора Путин обнялся с одной из женщин, и она поцеловала его в щеку. Президент ответил взаимностью.

В отличие от России, современный Запад демонстрирует совершенно противоположную тенденцию. Все чаще использование губ рассматривается как домогательство и даже унижение человеческого достоинства.

Всевозможные сексуальные революции, эмансипация, "борьба за права женщин" и агрессивный, оголтелый феминизм, получающий все большее распространение в западном обществе, сделали свое дело. Наблюдатели уже давно отмечают, что в европейских странах и США женщина все меньше похожа на женщину. "Мужской" внешний вид (одежда, прическа и прочее), социальная агрессия и неприятие любых традиционных форм ухаживания со стороны мужчины – все это стало типичным признаком современной эмансипированной западной женщины.

Нередки случаи, когда мужчин там обвиняют в домогательствах просто потому, что они "посмели" открыть перед женщиной дверь, пропустить ее вперед, уступить место в транспорте, заплатить в ресторане.

Естественно, что в таких нездоровых условиях поцелуй, даже самый невинный, уже воспринимается как харасмент со всеми вытекающими последствиями вроде судебных исков и миллионных компенсаций "морального вреда".

Никто не спорит, что борьба женщин за свои права, за равные с мужчинами возможности в плане построения карьеры и получения образования - это хорошо. Но когда все это приобретает нынешние абсурдные и гипертрофированные формы, на повестку дня встает вопрос о морально-психологическом здоровье западного общества.

Апофеозом всех этих тенденций стала недавняя череда скандалов в Голливуде, которые начались с обвинения известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. После этого в неподобающем поведении стали обвинять музыкантов, писателей, актеров и даже политиков. Умудрились приплести сюда даже бывшего президента США Джорджа Буша – старшего, которому, на минуточку, 93 года.

Попытка раскрутить тему секс-скандалов была предпринята и в России. Некие журналистки обвинили в домогательствах депутата Госдумы Леонид Слуцкого. Якобы парламентарий делал им какие-то намеки и пытался их поцеловать.

Позже стали известны имена корреспонденток, а также те СМИ, где они работают. И, кажется, все встало на свои места.

Обвинения против Слуцкого выдвинули журналистки нескольких изданий, активно продвигающих либеральную повестку в российском инфополе. Периодически там публикуются материалы о якобы "ущемлении" прав представителей сексуальных меньшинств в России, да и в целом в явно позитивном ключе оцениваются многие современные тенденции в западном обществе. В том числе развернутую по всем фронтам "борьбу за права женщин", принявшую на Западе откровенно уродливые формы.

Однако резонанса вся эта история с "домогательствами" не получила. Почему? Во-первых, отсутствие четких доказательств, во-вторых, создание профильных структур, которые возьмут под контроль расследование обстоятельств этих "дел". И, наконец, в третьих – та самая разница в культуре и менталитете между нашим и западным обществом.

Фото: GLOBAL LOOK press

В России, где по-прежнему сохраняются и оберегаются традиционные ценности, в том числе в плане взаимоотношений между мужчиной и женщиной, поцелуй не рассматривается как домогательство и унижение. Для нас это одна из форм проявления своих чувств и эмоций, позитивного и уважительного отношения к ближнему. Россияне это прекрасно понимают, поэтому и резонанса, на который, видимо, рассчитывали зачинатели скандала, не получилось.

Показательна реакция Женского клуба Госдумы. Прекрасная половина депутатского корпуса в своем заявлении расценила раскручивание темы харасмента как провокацию. "Произошедшее напоминает заранее срежиссированную операцию по дискредитации", – говорится в заявлении женщин-депутатов.

Автор: Иван Поляков9 марта 2018, 18:35

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