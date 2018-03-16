Киев не пустит россиян на выборы

Министр МВД Украины Арсен Аваков дал указание полицейским заблокировать доступ к дипучреждениям России 18 марта. Таким образом Киев намерен препятствовать голосованию россиян на выборах президента, передает "Утро.ру".

"Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане России в этот день на территорию диппредставительства допускаться не будут", – сообщили в МВД.

