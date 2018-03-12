Путину доложили о смерти Табакова

Президенту России Владимиру Путину сообщили о смерти актера Олега Табакова. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент глубоко соболезнует родным и близким Олега Павловича, многочисленной армии поклонников его таланта и учеников", – цитирует РИА ФАН представителя Кремля. Табаков умер в больнице от сердечного приступа.
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