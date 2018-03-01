Путин рассказал об испытаниях гиперзвукового "Кинжала"

Президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей авиационно-ракетной системы "Кинжал". По словам главы государства, ракетный комплекс не имеет аналогов.
"С 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа", – заявил он. Российский лидер добавил, что ракеты могут преодолевать любые препятствия и системы защиты.
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