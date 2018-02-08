Солдаты ВСУ отказались кричать "Слава Украине!"

Служащие Вооруженных сил Украины не проявили энтузиазма по поводу нового приветствия. Решение Киева внедрить в войсках лозунг "Слава Украине!" не избавит армию от главных проблем, считают солдаты.

Сколько не кричи "Слава Украине!", воевать служащие ВСУ лучше не станут. Так прокомментировали в украинских войсках инициативу Киева изменить воинское приветствие. По мнению правительства, вместо традиционного "Здравствуйте, товарищи!" должен звучать лозунг запрещенной в России организации "Украинская повстанческая армия" (УПА).

"У нас не УПА, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет. Он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия – это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет за версту", – поделился своим мнением с журналистами сержант Владимир.

"В тылу явно думают, что от того, что на передке (передовой. – Прим. ред.) будут кричать "Слава Украине! – Героям слава!", мы будем воевать лучше. То береты меняют, то приветствия. Пусть лучше займутся улучшением снабжения, обучением армии – не на бумаге, а в реальности. И ворье из штабов пересажают", – сказал участник действий ВСУ на востоке страны Юрий.

"На приветствие начальника или старшего по званию "Слава Украине!" военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава!" Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине!" военнослужащие отвечают: "Героям слава!" – приводит "Страна.ua" выдержку из подготовленного в правительстве документа.

Некоторые офицеры такие изменения поддерживают, но с существенными оговорками. Капитан фронтовой разведки Ярослав К. считает, что замена старого приветствия вполне логична и давно назрела. Однако ему не нравится отзыв.

"В наших Вооруженных силах далеко не все герои. Видел не раз в 2014 году, как целыми ротами тикали с передка. Сейчас такого уже нет, но до героев большинству еще далеко. Будет смешно, когда тыловые и штабные друг друга будут приветствовать "Героям слава!" - отметил капитан.

Большинство офицеров не против подобных лозунгов, если они будут использоваться на торжественных мероприятиях. А вот в армейском обиходе приветствие должно соответствовать по смыслу обычному пожеланию здоровья, уверены они.