В Донбассе замечены солдаты НАТО

На линии разграничения украинских войск и ополченцев в Донбассе замечены натовские военные. Не исключено, что они прилетели на учения, которые готовит украинская армия.

Масштабные маневры у границ России недавно анонсировал президент Петр Порошенко. Возможно, бойцы НАТО прибыли как раз для участия в них. О неизвестном подразделении военных в форме Североатлантического альянса сообщила народная милиция самопровозглашенной ЛНР.

"В зону ответственности 72-й бригады в населенном пункте Светлодарское прибыло подразделение в количестве 28 человек, экипированных в форму образца НАТО", – рассказал журналистам глава пресс-службы милиции ЛНР Яков Осадчий. Он добавил, что ситуация в зоне ответственности ополченцев обостряется, пишет РИА Новости.

Напомним, что в приграничных с Россией областях президент Украины после инцидента в Керченском проливе ввел военное положение. 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, а моряки – арестованы на два месяца.

Сразу же после объявления военного положения Петр Порошенко пообещал провести масштабные армейские учения на границе с нашей страной. В России инцидент в Черном море назвали подготовленной в Киеве провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин не планирует никаких контактов с украинским лидером.