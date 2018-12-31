Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
"От имени депутатов Госдумы и себя лично приношу искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – сказал Володин.
31 декабря 2018 года рано утром в Магнитогорске взрыв газа разрушил секцию жилого девятиэтажного дома. Спасатели разбирают завалы, обнаружены тела четырех человек. Работы осложняются сильными морозами, температура в городе – минус 17 градусов. Судьба около 70-ти жителей многоквартирного дома остается неизвестной.
Люди из соседних подъездов размещены в ближайших школах и обеспечены питанием. На месте трагедии находятся губернатор Челябинской области Борис Дубровский, глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Президент Владимир Путин получает от них оперативную информацию о ходе спасательных работ.
Оказалось, что у певицы и короля российской эстрады есть точка соприкосновения
Певица показала нежные чувства
Звезда рассказала о потере близкого человека
Ведущая решила выселить бывшую возлюбленную своего друга после того, как та предала историю огласке