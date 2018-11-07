За поездки в Крым начнут сажать в тюрьму

Россиянам, отдохнувшим в Крыму, грозит тюремное заключение. На Украине ввели уголовную ответственность за нарушение границы.

Украина до сих пор считает Крым своей территорией и предлагает посещать полуостров исключительно с разрешения центральных киевских властей. Петр Порошенко подписал закон, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы.

Если раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток, то теперь за поездку в Крым можно лишиться свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или поездку в составе группы лиц существует вероятность загреметь в украинскую тюрьму на пять лет.

В законе отмечается, что уголовную ответственность будут нести только лица, имеющие гражданство государства-агрессора – так украинские власти называют Россию. Посещать Крым россиянам предлагают, воспользовавшись украинскими пунктами пропуска.

Эксперты отмечают, что большинству российских граждан эта мера совершенно безразлична: они могут спокойно ездить в Крым. Однако закон может затронуть тех, у кого есть родственники на Украине.

"Приедут к родне, а их посадят, объявив, что они незаконно нарушили границу, ездили в Крым", - сказал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

По его словам, этим законом Украина ставит две цели - запугать людей, чтобы они не ездили в Крым, и подтвердить в очередной раз, что Россия – агрессор.

Напомним, что Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после того, как большинство граждан полуострова высказались на республиканском референдуме за воссоединение с Россией.