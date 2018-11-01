Киев пришел в ужас от угрозы Крымского моста
Мост, построенный Россией через Керченский пролив, – вовсе не то, чем он кажется. Открыть украинцам глаза решил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Американский генерал уверен, что это – орудие для блокады украинских портов.
Цель России – не дать Украине стать членом Европейского союза и НАТО, ослабить правительство Незалежной. Москва прилагает все усилия, чтобы подорвать украинскую торговлю в Азовском море и ВМС Украины.
"Россия хочет доминировать в Черноморском регионе и гарантировать невозможность вступления Украины в ЕС", – заявил Бен Ходжес. Генерал объяснил, что мост через Керченский пролив для того и построен – он служит для блокады украинских портов, поскольку теперь большие корабли не могут попасть в Азовское море и выйти из него.
Есть и еще одна цель, которую преследовала Москва, возводя Крымский мост. Он должен стать преградой военным кораблям Североатлантического альянса. Ходжес считает, что США и ЕС должны сильнее давить на Москву, пишет "Политнавигатор".
Российская сторона неоднократно объясняла и показывала на практике, что арки Крымского моста нисколько не препятствуют судоходству. Они созданы таким образом, что под переправой свободно пройдет даже самое большое судно – притом что таких у Украины нет.
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе известен своими странными высказываниями и обширными познаниями в географии. Не так давно он назвал расположенный на азовском побережье Мариуполь черноморским городом. Западные СМИ подняли генерала на смех. Позже Ходжес признался, что чувствовал себя после этой истории полным идиотом.
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