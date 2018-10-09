"Отравитель" Скрипалей стал сельским диджеем
Дело порталов журналистских расследований Bellingcat и The Insider продолжила "Русская служба Би-би-си". Исколесившие всю Россию в поисках неуловимого "агента ГРУ" репортеры утверждают, что Александр Петров, которого Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, был сельским диджеем.
По данным британских исследователей, "настоящая" фамилия Александра – Мишкин. Он родился 7 июля 1979 года в Архангельской области. В юности увлекался техно-музыкой и вел дискотеки в родном поселке Лойга. После школы Мишкин служил срочником в военной разведке в Мурманской области. Позже перебрался в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Там якобы его и завербовала разведка.
8 октября группа Bellingcat и издание The Insider сообщили, что на самом деле Петров – военный врач и сотрудник Главного разведывательного управления (давно переименованного в Главное управление Генштаба России) Александр Мишкин. Отмечалось, что он окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий, где обучился на врача для Военно-морского флота.
Друг из Лондона прислал.. Все газеты про #Солсбери, про #Петров,а #боширов,а... pic.twitter.com/WIZsyjin6S— Stasys Vidugiris (@Vidugiris) 9 октября 2018 г.
Ранее те же британские издания выступили с "сенсационным" заявлением о том, что подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов "действительно являются сотрудниками российских спецслужб". А затем в Сеть вбросили фото водительского удостоверения россиянина Анатолия Чепиги, утверждая, что это "настоящее" имя второго "отравителя" Скрипалей, Руслана Боширова.
Официальный Лондон результаты "журналистского расследования" пока не комментирует. В Скотленд-Ярде их назвали "предположениями СМИ".
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