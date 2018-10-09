Лондон потерял интерес к "отравителям" Скрипаля
Результаты "журналистского расследования" Скотленд-Ярд не впечатлили. "Мы не будем комментировать предположения СМИ", – заявил представитель британской полиции.
Ранее порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими "расследованиями", раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. Петровым оказался военный врач Александр Евгеньевич Мишкин, также сотрудник Главного управления Генштаба ВС России, утверждают издания.
По словам "следователей", Мишкин родился в отдаленном поселке Лойга Архангельской области. Разведчик якобы участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и странах Западной Европы.
Те же порталы в сентябре выступили с "сенсационным" заявлением о том, что подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов "действительно являются сотрудниками российских спецслужб". А затем в Сеть вбросили фото водительского удостоверения россиянина Анатолия Чепиги, утверждая, что это "настоящее" имя второго "отравителя" Скрипалей, Руслана Боширова.
Как писали Dni.Ru, университетская преподавательница Александра Петрова рассказала, что ее ученик действительно летал в Солсбери за спортивным питанием. По ее словам, после учебы Александр решил заняться бизнесом, причем весьма непростым и в какой-то степени рискованным. Речь идет о сетевом маркетинге наподобие знаменитого "Гербалайфа".
Людей, занимающихся продажей здорового и спортивного питания, частенько называют сектантами: у них сложился достаточно узкий круг надежных продавцов и таких же надежных покупателей. Отношения свои они обычно не афишируют, предпочитают анонимность и любят проводить поднимающие дух встречи. По словам женщины, как раз на такой семинар в Солсбери и летал Петров.
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