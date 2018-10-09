Михаил Борисов: В студии "Русского лото" плакали, смеялись и даже кричали

В октябре знаменитому "Русскому лото" исполняется 24 года. Dni.Ru поздравляют с днем рождения любимую всеми россиянами лотерею и, конечно, одного из создателей программы, ее бессменного ведущего Михаила Борисова. В интервью нашему изданию он рассказал, как создавалась передача и о чем сегодня он вспоминает с удовольствием.



Михаил Борисович, за 24 года эфира сменилась целая эпоха не только на телевидении, но и в самой стране. Расскажите, как зарождалась идея программы?

Над созданием "Русского лото" работал целый творческий коллектив, у истоков передачи стояли такие талантливые люди, как Артем Тарасов, Александр Файфман, Игорь Крутой, и ваш покорный слуга.

Мы шли в неизвестное, придумывали, как сделать передачу живой, запоминающейся. Ведь тогда по телевизору шли сплошь западные аналоги, оригинальные передачи можно было по пальцам пересчитать, но именно они были особенно любимы зрителям. Нам требовался ход, который привлек бы людей. Я решил соединить игру и познавательную программу. Мне очень хотелось, чтобы участники не только следили за розыгрышем, но и получали интересную информацию.

Тогда я решил, что каждый номер тиража будет посвящён соответствующему году. Каждую неделю ходил в театральную библиотеку, выбирал важное событие из истории России и мировой культуры, которые пришлись на интересующий год. Этому событию посвящался тираж: приглашались определенные гости, подбирались музыкальные номера и оформление студии. В итоге получилась не просто лотерея, а культурно-развлекательная, даже культурно-познавательная программа. Так что проект получился действительно уникальным, аналогов которому ранее не было.

И он был по достоинству оценен не только российскими телезрителями. Однажды к нам приехал западный продюсер Эдд Бирнс, который придумал на американском телевидении программу "Колесо фортуны". Когда он увидел наш выпуск, то воскликнул: "Невероятно! Прямо рукой доставать бочонки из мешка". Для него, американца, где все автоматизировано, это было удивительно. Вот что значит живая игра! Он сразу пригласил меня поработать в Лас-Вегасе, но я отказался.





В 90-е годы программа имела феноменальный успех. Вся страна, прильнув к экранам и затаив дыхание, ждала, кто же на этот раз окажется счастливчиком. Почему "Русское лото" сразу полюбилось миллионам?

Вы прекрасно помните, что середина 90-х была нелегким временем для страны, и даже бытовые призы, которые выигрывали в "Русском лото": холодильники, телевизоры, микроволновки, утюги и пылесосы — ценились на вес золота. Лотерея стала сразу всероссийской, она воспринималась как абсолютное чудо. В 90-е годы наша программа была одним из немногих мест, где действительно осуществлялись мечты.

Да и сама лотерея "Русское лото" – очень старая народная игра в бочонки, завезенная в Россию еще Петром I. Любовь к этому развлечению сидит в наших генах, поэтому и пользуется большой популярностью по сей день. Ее секрет – в близости к народу и внутренней "русскости". К тому же здесь много не проиграешь, а выиграть можно приличную сумму. По примерным подсчетам, за почти четверть века при моем непосредственном участии люди выиграли больше 10 млрд рублей.

Какие моменты из передачи Вам запомнились больше всего?

Конечно, за эти годы эфира было много прекрасного, азартного и яркого. Например, у нас был "космический" тираж, в котором приняли участие космонавты со станции "Мир". Билеты им тогда доставили на грузовом корабле. Во время эфирного розыгрыша члены экипажа и я, сидя в телецентре "Останкино", не слышали друг друга — голосовой связи не было, оказался неисправен кабель. Мы могли только видеть друг друга, но передача оказалась очень интересной. Кстати, одному из космонавтов повезло – Владимир Дежуров выиграл 115 рублей. Когда экипаж спустился с орбиты, то Дежуров пришел в студию, и я торжественно вручил ему приз.

Удавалось ли кому-либо выигрывать прямо в студии во время съемок?

Да, в 26-м тираже одна из участниц выиграла 96 миллионов рублей. Новоявленная миллионерша встала со своего места на негнущихся ногах, но такая счастливая! Это было еще до деноминации, но сумма была все равно внушительная. В итоге женщина купила квартиру. Она потом еще не раз приходила к нам, рассказывала, что никогда не знала, что у нее есть столько родственников: они появились в ее жизни, как только стало известно о выигрыше.

А один из розыгрышей в студии запомнился мне "странным" победителем. В 1995 году во время новогодней передачи разыгрывался очень желанный по тем временам приз — автомобиль "Жигули". И только один из 90 человек, пришедших на передачу, должен был уйти с машиной. Все в студии волновались, а операторы ждали момента, чтобы снять эмоцию участника, который окажется победителем. Но тот оказался совсем скупым на эмоции человеком: когда выходил за ключами от авто, на его лице не дрогнул ни один мускул. Хотя обычно на программе плакали, смеялись и даже кричали.





А курьезные случаи были?

Конечно. Наша передача очень быстро стала выездной, мы много гастролировали по стране. И как-то в Чебоксарах на стадионе разыгрывались две машины: одна – среди тех, кто купил билеты в Чувашии, вторая – только среди зрителей, пришедших на стадион. Одной пожилой паре, бабушке и дедушке, досталась первая машина. Но когда они услышали, что началась новая жеребьевка, то испугались, что их честно выигранную машину отдадут кому-то другому. И прямо из дома, в чем были, рванули на стадион, благо бежать было недалеко. Когда они появились, то все 30 тысяч зрителей упали от хохота: бабушка была в халате и тапочках, а дедушка в тренировочных штанах и босиком, потому что тапки потерял по дороге!

Еще одна история связана с одной из ранних съемок программы в студии, тогда передача шла в прямом эфире – без остановок и задержек, поэтому у режиссера всегда была табличка с подсказками. В одном из тиражей разыгрывался только-только появившийся новый автомобиль "Дэу Матиз", но я в эфире прочел название с таблички как "Дэо Матэо". И ничего – все в студии решили, что это такая новая марка автомобиля.

Наверняка Вы помните и трогательные моменты?

Таких было много. Я, например, за время своей работы на программе поженил нескольких человек! Помню, в одном из городов на стадион один из зрителей – молодой человек – пришел с другом и девушкой. Но девушку почему-то отсадил на другой ряд. Я поинтересовался: "Почему так далеко?" "Так я с другом", – отвечает. Тут я спросил у его подруги, как долго они встречаются. Оказалось, что уже три года. "И он до сих пор тебе не сделал предложение? Вставай и делай!" – обратился я в микрофон. И парню пришлось просить руки перед всем честным народом.

Были истории, связанные непосредственно с выигрышами. Так, одна девочка прислала письмо, в котором рассказала, что у ее бабушки за долги должны были забрать дом. Но они выиграли крупный приз, который решил все их проблемы.

Вы всегда проводили все розыгрыши сами или со своими помощниками? Неужели за 24 года не пропустили ни одного тиража?

Такого не было никогда. Я за все время ни разу не покидал столицу больше чем на четыре дня – не позволяет плотный эфирный график. Но однажды я не смог прийти в студию, поскольку проводил тираж в Норильске. Все прошло успешно, но из-за нелетной погоды пришлось застрять в городе на неделю. А надо было срочно возвращаться в Москву на съемки очередного "Русского лото". В итоге выход был найден – мы организовали со студией телемост! Это была единственная передача за все годы, когда я не появился в студии.





За время съемок передачи изменилось многое, но ваши жилетка и бабочка всегда с вами. Что это, дань традиции?

Этот костюм мы придумали вместе с Борисом Красновым. В жилетке было что-то купеческое, она сразу придала мне очень колоритный образ – этакого балагура-затейника. Сейчас этих жилеток у меня штук тридцать, все разные! Могу вам показать (смеется). Конечно, мой образ как ведущего должен быть традиционным, ведь лотерея "Русское лото" – сама по себе большая народная традиция. Шоу уже 24 года остается одним из самых любимых у многих, а проверка билетов перед экранами – это настоящая традиция российских семей.

Вы спросите, кто он, типичный участник лотереи? Это человек со средним достатком лет сорока или старше. Это могут быть мужчины и женщины, москвичи или жители других городов, люди с высшим и образованием или нет. В столице, например, по моим наблюдениям, в лотереях участвует много людей именно старшего поколения, для них это семейная традиция, обязательная часть воскресного дня. И этот ритуал сохранится на многие поколения, ведь 24 года – это всего лишь юность, у нас все еще впереди. Сейчас мало семейных передач на телевидении, а "Русское лото" – именно такая.

Михаил Борисович, как Вы планируете отмечать день рождения вашей легендарной программы?

Как всегда, я буду раздавать призы (улыбается). В октябре, когда "Русское лото" будет отмечать день рождения, пройдут два праздничных тиража. Всего будет разыгрываться полмиллиарда рублей и 100 автомобилей. Кстати, каждый второй билет выигрывает! Конечно, эта дата – большой праздник и для меня, как бессменного ведущего, как одного из создателей передачи, поэтому обязательно отмечу этот день рождения вместе со всеми зрителями! Вообще, мне очень повезло с профессией, она дает мне исключительно позитивную энергетику, это большое счастье – дарить людям радость!