Слепаков пострадал из-за "геев-отравителей" Скрипаля
Семен Слепаков регулярно комментирует в своих песнях общественные и политические события. Вот и сейчас под воздействием недавнего интервью Петрова и Боширова телеканалу RT он выпустил анимационный клип на "Песню о шпиле", в которой пошутил над целью визита двух граждан России в британский городок, где в марте этого года отравили беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако вскоре ролик пропал с канала юмориста. Учитывая, какую популярность он приобрел в Сети, музыкант потерял, возможно, миллионы просмотров.
После появления на экранах Петрова и Боширова версия о том, что они являются гей-парой, а не разведчиками, получила широкое распространение в Сети.
В интервью Маргарите Симоньян мужчины отказались говорить о своей личной жизни и ушли от ответа на вопрос, почему в Солсбери они все время ходили вместе и ночевали в одном гостиничном номере.
"Мы "Новичком" никого не травили, все мысли у нас были только о шпиле", – такая строчка есть в песне Слепакова. Но теперь ее уже никто не услышит: ролик удален с YouTube и других сервисов.
#Новоевблоге: Рамзан Кадыров и поэзия. И, кажется, он совсем не комплексует, что, на мой взгляд, не очень характерно для лидеров северокавказских республик. Подробнее: https://t.co/ntXLAk3G0j#Слепаков #Кадыров #Чечня #поезия pic.twitter.com/byFIG7lsGH— Кавказский Узел (@caucasianknot) 18 Juli 2018
Но пользователи все-таки успели оценить новую работу шоумена. Одни похвалили Слепакова за чувство юмора, другие посчитали клип чрезмерно пошлым.
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