Слепаков пострадал из-за "геев-отравителей" Скрипаля

С сервиса YouTube загадочным образом исчез непристойный клип Семена Слепакова о Руслане Боширове и Александре Петрове. Комик решил пошутить над нетрадиционной ориентацией "отравителей" Скрипалей, но что-то пошло не так.

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