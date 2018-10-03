"Он просто подонок": Путин об отравленном Скрипале
На пленарном заседании Российской энергетической недели много говорили об экономике, ценах на нефть и газ, но один из вопросов журналистов, обращенных к Владимиру Путину, касался дела Скрипалей.
"Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины", – сказал президент, употребив еще более точное словосочетание – просто подонок.
Путин напомнил о предложениях Москвы провести совместное расследование инцидента в Солсбери и назвал бредом версию британской стороны об обстоятельствах этого дела, сообщает ТАСС.
Между тем сегодня, 3 октября, стало известно, что Сергей и Юлия Скрипаль общаются с друзьями в соцсетях, их даже видели на публике. Сенсационной информацией поделился с "Би-би-си" автор книги о Скрипале The Skripal Files ("Файлы Скрипаля") Марк Урбан.
#Путин о Скрипале: Он просто подонокhttps://t.co/SLyArrRM8T#Путин #Скрипаль #шпион pic.twitter.com/sV3LQhBYiJ— Cобытия дня в России (@smnewsru) 3 октября 2018 г.
Он сообщил, что отравленные отец и дочь вовсе не изолированы от общества, они просто не очень хотят общаться с журналистами. К тому же Скрипаль, придя в сознание после отравления, отказывался верить в версию о том, что за преступлением стоят российские спецслужбы, поддержал присоединение Крыма к России и пренебрежительно отозвался об Украине и ее гражданах.
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