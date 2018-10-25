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Общество

Пугачеву втянули в грязные склоки с детьми на Украине

Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В Киеве разгорелся языковой скандал. Украинцы возмущены, что муниципальная школа искусств не может обучать детей музыке на родном языке. Втянутой в пересуды оказалась и певица Алла Пугачева.

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О ситуации рассказала в Facebook семья местных журналистов Кристины Коциры и Богдана Кутепова. Они жалуются, что их семилетняя дочь не может распеваться на украинском языке. Они боятся, что первой разученной песней девочки станет произведение Пугачевой – "исполнительницы из санкционного списка, которая считает Крым Россией".

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"Учительница молодая, ее по-человечески жаль, она из Херсона, а там все было на русском", – цитирует пару издание "Обозреватель". Они не могут поверить, что в школе нет упражнений на родном языке. Кристина Коцира поделилась разговором с дочерью. По ее словам, девочке сказали, что на следующем уроке они будут учить композицию Аллы Пугачевой.

Также девочка поведала маме, что они с преподавателем уже выучили русскую песню "Помидоры-огурцы". В свою очередь учитель пошла на уступки родителям: "Хорошо, Пугачеву петь не будем, будем английские песни. Но все упражнения – на русском..."

В комментариях к публикации семьи украинских журналистов люди отметили, что в Незалежной – обучение на государственном языке. Также пользователи Сети посоветовали родителям найти своему ребенку украиноязычного преподавателя.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Напомним, весной этого года с Аллой Пугачевой случилась дикая история. На Примадонну отечественной сцены накинулась возмущенная жительница Одессы с заявлением, что та "может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет".

Автор: Валерия Нарская25 октября 2018, 17:02
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