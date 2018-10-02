Отравленный Скрипаль заступился за Кремль

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль не верит в причастность России к своему отравлению. Об этом в своей книге "Дело Скрипаля" написал журналист "Би-би-си" Марк Урбан, который, как передают западные СМИ, лично общался с пострадавшим.



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