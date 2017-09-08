Гея можно распознать по фото

Американские ученые создали программу, способную с точностью до 91% распознать по фото сексуальную ориентацию человека. Новое открытие тут же вызвало тревожные опасения у защитников этических норм, которые опасаются, что теперь геи и лесбиянки будут разоблачены без их согласия.

Специалисты Стэнфордского университета разработали специальный алгоритм, основанный на программе искусственного интеллекта, который способен определять гомосексуальность по снимку, передает Newsweek. Исследование проводилось на основе более 35 тысяч фотографий, которые мужчины и женщины из США публично размещали в анкетах на сайтах знакомств.

Программа анализировала изображения с помощью "глубоких нейронных сетей", которые позволяют сопоставлять между собой большое количество внешних признаков. Оказалось, что гомосексуально-ориентированные люди чаще всего имеют нетипичные для своего пола черты лица.

Если коротко, то геи выглядят женственно, а лесбиянки – мужеподобно. В частности, у гомосексуальных мужчин более узкие челюсти и более длинные носы, чем у "натуралов". У лесбиянок же часто более мощная челюсть и меньший по размеру лоб, чем у гетеросексуальных женщин.

Интересно, что программа распознавала представителей ЛГБТ-сообщества намного точнее, чем это может сделать человек. Так, например, алгоритм в 91% случаев точно угадывал геев, и в 83% случаев – лесбиянок. В отличие от программы, простой смертный способен на глаз распознать ориентацию человека лишь в 61% случаев для мужчин и в 54% случаев для женщин.

Авторы работы считают, что их исследование в очередной раз подтвердило теорию о том, что человек уже рождается с определенной сексуальной ориентацией, на формирование которой влияет гормональный статус в период внутриутробного развития. Соответственно, идея о том, что гомосексуализмом можно "заразиться" от окружающих оказывается все менее далекой от науки.

Однако сторонники этических принципов обеспокоены тем, что такая программа может осложнить жизнь скрывающих свою ориентацию геев. В частности, они потенциально могут быть разоблачены и подвержены травле.