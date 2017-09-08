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Общество

Гея можно распознать по фото

Фото: GLOBAL LOOK press/Omer Messinger
Американские ученые создали программу, способную с точностью до 91% распознать по фото сексуальную ориентацию человека. Новое открытие тут же вызвало тревожные опасения у защитников этических норм, которые опасаются, что теперь геи и лесбиянки будут разоблачены без их согласия.
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Специалисты Стэнфордского университета разработали специальный алгоритм, основанный на программе искусственного интеллекта, который способен определять гомосексуальность по снимку, передает Newsweek. Исследование проводилось на основе более 35 тысяч фотографий, которые мужчины и женщины из США публично размещали в анкетах на сайтах знакомств.  

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Программа анализировала изображения с помощью "глубоких нейронных сетей", которые позволяют сопоставлять между собой большое количество внешних признаков. Оказалось, что гомосексуально-ориентированные люди чаще всего имеют нетипичные для своего пола черты лица. 

Если коротко, то геи выглядят женственно, а лесбиянки – мужеподобно. В частности, у гомосексуальных мужчин более узкие челюсти и более длинные носы, чем у "натуралов". У лесбиянок же часто более мощная челюсть и меньший по размеру лоб, чем у гетеросексуальных женщин. 

Интересно, что программа распознавала представителей ЛГБТ-сообщества намного точнее, чем это может сделать человек. Так, например, алгоритм в 91% случаев точно угадывал геев, и в 83% случаев – лесбиянок. В отличие от программы, простой смертный способен на глаз распознать ориентацию человека лишь в 61% случаев для мужчин и в 54% случаев для женщин. 

Авторы работы считают, что их исследование в очередной раз подтвердило теорию о том, что человек уже рождается с определенной сексуальной ориентацией, на формирование которой влияет гормональный статус в период внутриутробного развития. Соответственно, идея о том, что гомосексуализмом можно "заразиться" от окружающих оказывается все менее далекой от науки. 

Однако сторонники этических принципов обеспокоены тем, что такая программа может осложнить жизнь скрывающих свою ориентацию геев. В частности, они потенциально могут быть разоблачены и подвержены травле. 

Автор: Рудольф Великолепный8 сентября 2017, 14:56

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