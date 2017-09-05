На Россию надвигается страшный циклон

Наладить жизнь после погодных аномалий пытаются по всей России. А вот жителям юга только предстоит почувствовать на себе все капризы стихии.

Северные Курилы и Камчатка никак не оправятся после тайфуна. Ураган и ливень ударили по континенту и островам: реки вышли из берегов, водой сносило мосты, размывало дороги. Нанесенный ущерб оценивают в десятки миллионов рублей.

В Уфе накануне город практически полностью залило. Стихия особенно не щадила первые этажи. Автомобилисты буквально плавали в воде: за два часа выпало более месячной нормы осадков.

И это не все аномалии погоды на территории России. Так, на юге страны сейчас царит аномальный зной, а в Сибирь уже пришли заморозки. Центральная Россия и столичный регион готовятся к резкой перемены погоды. А вот южанам, по мнению погодного эксперта, ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, нужно готовиться к худшему. Прогноз эксперта неутешителен.

В Москве синоптики назвали такую погоду потенциально опасной. Главный риск исходит от циклона – под его влиянием в столичный регион придут грозы, дожди, и ветер. Непогода в Москве продержится до конца недели: днем будет не выше 16 градусов тепла, ночью – плюс 7–11.

"Дожди и понижение температуры, которые будут сейчас, – это как раз и есть предвестники следующего этапа бабьего лета. Но и в настоящий момент нет какого-то исключительного похолодания. Повторюсь, по отношению к нормам – это будут обычные значения", – успокоил россиян директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.