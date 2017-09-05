Разгадку перевала Дятлова нашли на последнем фото погибших

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев предложил свою версию гибели группы студентов на перевале Дятлова, которая произошла в 1959 году. По мнению уфолога, на последнем снимке погибших отчетливо видны очертания НЛО.

Валентин Дегтярев внимательно изучил фото, сделанное одним из членов группы Дятлова незадолго до загадочной гибели. По мнению радиолюбителя, именно этот снимок и проливает свет на причину одной из самых загадочных трагедий XX века.

Долгое время считалось, что последний кадр, сделанный на фотоаппарат ФЭД, был засвечен. Однако Дегтярев обработал снимок с помощью современной компьютерной программы и сделал поразительное открытие.

По мнению уфолога, на снимке отчетливо видны очертания летающей тарелки. "Два мощных прожектора, посадочные огни снизу, огромный люк. Корабль, видимо, имеет круглую форму, как у многих классических НЛО" – цитируют Дегтярева "Аргументы недели".

Уфолог уверен, что студенты стали свидетелями посадки корабля пришельцев. Дегтярев считает, что у НЛО могла быть ядерная силовая установка, поскольку на одежде погибших были найдены следы радиации.

Результаты своей работы ученый опубликовал на видеохостинге YouTube. На представленных кадрах действительно видны очертания некого округлого объекта и загадочные огни. При этом, даже в обработанном варианте невозможно понять, что именно изображено на снимке и, вероятно, надо иметь очень хорошее воображение, чтобы разглядеть на нем НЛО.

Напомним, предположительно ночью 2 февраля 1959 года группа туристов погибла на перевале Дятлова на Северном Урале. Трагедия произошла при весьма загадочных обстоятельствах, и до сих пор специалистам так и не удалось установить ее причины. В разное время выдвигались самые невероятные версии того, что могло убить девять человек: от специфических погодных условий до инопланетян и йети.