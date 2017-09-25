Миллиардера Рыболовлева с позором гонят из Монако

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может покинуть Монако из-за коррупционного скандала. Бизнесмен уже объявлен персоной нон грата во дворце князя Альбера II.

Рыболовлева попросили держаться подальше от первого лица княжества, передает Le Journal du Dimanche. Как подчеркивает издание, из-за подозрений в причастности к коррупции бизнесмен может навсегда покинуть Монако.

Отмечается также, что российский миллиардер так и не получил гражданство этой страны, хотя неоднократно пытался это сделать. По информации портала, сейчас Рыболовлев находится "в отпуске" в Лос-Анджелесе (США). Также из Монако уехала его адвокат Татьяна Бершеда.

Напомним, 22 сентября в Монако был задержан бывший министр юстиции королевства Филипп Нармино. Позже он был отпущен, однако прокуратура Монако заявила о его причастности к коррупционному преступлению. Нармино подозревают в том, что он мог оказывать влияние на ход судебного процесса между Рыболовлевым и арт-дилером из Швейцарии Ивом Бувье.

По некоторым данным, экс-министр юстиции княжества и российский миллиардер состоят в дружеских отношениях. Напомним, судебная тяжба между Рыболовлевым и Бувье тянется вот уже два года. В 2015 году российский миллиардер обвинил арт-дилера в мошенничестве.

По мнению бизнесмена, он переплатил за художественные произведения один миллиард долларов. Следователи предъявили Бувье обвинения в соучастии в отмывании денег, но позже арт-дилер был отпущен под залог​ в десять миллионов евро.