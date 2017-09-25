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Общество

Миллиардера Рыболовлева с позором гонят из Монако

Дмитрий Рыболовлев. Фото: GLOBAL LOOK press
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев может покинуть Монако из-за коррупционного скандала. Бизнесмен уже объявлен персоной нон грата во дворце князя Альбера II.
прочитано 535 раз

Рыболовлева попросили держаться подальше от первого лица княжества, передает Le Journal du Dimanche. Как подчеркивает издание, из-за подозрений в причастности к коррупции бизнесмен может навсегда покинуть Монако. 

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Отмечается также, что российский миллиардер так и не получил гражданство этой страны, хотя неоднократно пытался это сделать. По информации портала, сейчас Рыболовлев находится "в отпуске" в Лос-Анджелесе (США). Также из Монако уехала его адвокат Татьяна Бершеда. 

Напомним, 22 сентября в Монако был задержан бывший министр юстиции королевства Филипп Нармино. Позже он был отпущен, однако прокуратура Монако заявила о его причастности к коррупционному преступлению. Нармино подозревают в том, что он мог оказывать влияние на ход судебного процесса между Рыболовлевым и арт-дилером из Швейцарии Ивом Бувье.  

По некоторым данным, экс-министр юстиции княжества и российский миллиардер состоят в дружеских отношениях. Напомним, судебная тяжба между Рыболовлевым и Бувье тянется вот уже два года. В 2015 году российский миллиардер обвинил арт-дилера в мошенничестве.

По мнению бизнесмена, он переплатил за художественные произведения один миллиард долларов. Следователи предъявили Бувье обвинения в соучастии в отмывании денег, но позже арт-дилер был отпущен под залог​ в десять миллионов евро.

Автор: Рудольф Великолепный25 сентября 2017, 11:39

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