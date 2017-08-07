Украину предложили спасать проституцией и порнографией
"Я вообще за легализацию много чего – проституции, марихуаны (запрещенное в России наркотическое вещество. – Прим.Ред.). Оно все равно есть – и проституция, и марихуана, и оружие", – сказал Скрипин. По его словам, как проституция, так и порнография – это "просто работа". В пример он привел некие "развитые страны", в которых это разрешено. "На этом работает целая индустрия, и большие деньги на этом зарабатывают", – пояснил он. Кроме того, он выступил за легализацию оружия, заявив, что уровень преступности после этого не поднимется, так как у людей будет "работать инстинкт самосохранения". "И это уравновесит ситуацию", – поделился своими мыслями перед собравшимися украинский телеведущий.
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