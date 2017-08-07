Некурящим россиянам улучшат условия работы
Улучшить некурящим условия работы депутат считает справедливым потому, что они не выходят на перекуры, берегут свое здоровье и меньше болеют. Говорин отметил, что им нужно давать три дополнительных дня оплачиваемого отпуска.
"Мы подумываем, чтобы внедрить какие-то экономические рычаги, влияющие на мотивацию здорового образа жизни", – цитирует парламентария Life.ru. Также зампред прокомментировал утвержденный правительством России проект под названием "Формирование здорового образа жизни", целью которого является повышение числа приверженцев ЗОЖ среди населения страны до 60% к 2025 году.
Такую меру Говорин назвал своевременной и очень правильной. "Более того, в будущем мы хотим разработать индикаторы здоровья для того, чтобы врачи отчитывались не только по показателям диагностированных заболеваний, но и несли ответственность в конечном счете за контингент здорового населения", – заключил депутат.
Как писали Dni.Ru, в июне 2017 года в Минздраве зафиксировали резкое сокращение курения табака и употребления спиртных напитков жителями России. Особенно ярко эта тенденция видна среди молодежи.
Вместе с тем, согласно результатам международного исследования, наша страна оказалась на четвертом месте по количеству курильщиков и смертей, связанных с курением. В 2015 году из-за вредной привычки умерли 283 тысячи россиян.
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