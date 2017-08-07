Путин утер нос Меркель

Лето – пора отпусков и мировые лидеры традиционно отправляются на отдых. Пока российский президент Владимир Путин ныряет на два часа под воду для того, чтобы подстрелить щуку, германский канцлер Ангела Меркель поражает мир нелепыми нарядами, а канадский премьер шикует на Багамах.





В то время как Владимир Путин по традиции отдыхает в Сибири и демонстрирует свою мужественность с помощью обнаженного торса, канцлер Германии Ангела Меркель проводит отпуск в Южном Тироле, но без фотографа и не обнажаясь, пишет немецкая газет Abendzeitung. Журналисты подметили, что фрау Меркель удивила публику пестрым нарядом": разноцветным кимоно и черными брюками.

С распростертыми руками Путин стоит под лучами солнца в Сибири и держит в левой руке большую рыбу. Путин как ни один другой глава государства любит демонстрировать свое тело и свою мужественность, отмечает издание.

Совершенно иначе проходит отпуск Ангелы Меркель. В нелепом кимоно она сходила в оперу в Зальцбурге. Канцлер Германии уже одевалась точно так же в 2008 году на показе спектакля "Ромео и Джульетта" и в 2014 году на концерте известного австрийского пианиста Рудольфа Бухбиндера. Меркель по традиции ездит каждый год в Зальцбург, чтобы посетить концерты и спектакли, а потом вместе с мужем путешествует по горам. На днях папарацци сфотографировали пару на фуникулере, при этом многие заметили невеселое выражение лица канцлера.

Свой долгожданный отпуск канцлер Германии Ангела Меркель и ее муж Иоахим Зауэр проводят в Ортлерских Альпах на севере Италии. pic.twitter.com/yHiOEfNNtz — Ирина Павелина (@irina_pavelina) 6 августа 2017 г.

Дональд Трамп взял свой первый отпуск – он проводит его в гольф-клуб в Бедминстере. Президент решил отдохнуть целых 17 дней, несмотря на то что работает в Белом доме лишь чуть более полугода и раньше говорил, что отдыхать вообще не намерен. "Так много всего нужно сделать, поэтому не думаю, что мы будем увлекаться отпусками", – говорил Трамп во время своей предвыборной кампании.

Дональд Трамп отправился в отпуск на 17 дней! Быстро же он уработался! https://t.co/U3wq88nIhc pic.twitter.com/VbSlL1A7z1 — Олег Шмелёв (@shmel_30) 7 августа 2017 г.

Для рядовых американцев стандартный ежегодный отпуск редко превышает 10 дней, но глава государства сумел найти оправдание столь продолжительным каникулам: в Белом доме затеяли масштабный ремонт. Там меняют трубы, красят стены и ремонтируют кондиционеры.

Британский премьер Тереза Мэй переплюнула Трампа и взяла три недели отпуска. Вместе с супругом Филиппом она уехала на север Италии, а затем они отправятся в Швейцарию, куда регулярно ездят вот уже 20 лет. Мэй увлекается скандинавской ходьбой по горам. Журналисты заметили на ней бюджетное розовое платье за 26 фунтов (около 2 000 рублей).

Летнее платье премьер-министра Великобритании.

Тереза Мэй с мужем на отдыхе в Италии в платье за £26: pic.twitter.com/rtW2rW85cW — Nina Nemo (@Nina122014) 27 июля 2017 г.

А вот премьер-министр Канады Джастин Трюдо, напротив, любит отдыхать на широкую ногу. Его поездка с семьей на Багамы обошлась налогоплательщикам в 127 тысяч долларов. Десятки тысяч долларов потратили на выплату суточных госслужащим, которые сопровождали премьера, а перелет обошелся в 32 тысячи.