Киев пытается задушить российское ТВ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов собрался блокировать российские теле– и радиоканалы в Донбассе. Киев уже тестирует предназначенные для этого устройства.

По словам Турчинова, Украина располагает техническими возможностями, чтобы оставить Донбасс без российского телевидения и радиовещания. Глушилки Киев собрался расставить вдоль всей линии разграничения, заявил Турчинов в подконтрольном Украине Покровске, бывшем Красноармейске Донецкой области, сообщает URA.RU.

"В Покровске создана первая опытная установка. Сейчас мы проверили ее работу – работает очень качественно", – отметил Турчинов. Он пообещал, что уже через несколько месяцев подобные устройства будут установлены вдоль всей линии разграничения.Прибор, названный комплексной системой информационного противодействия, не только блокирует российские и пророссийские каналы, но и усиливает украинские.

На Украине – во всяком случае, на территориях, подконтрольных Киеву – давно действует запрет на вещание российских телеканалов. Жители Незалежной не имеют права смотреть Первый, Россию 24, Звезду, Рен-ТВ и другие опасные для украинского суверенитета телевизионные каналы. К слову, по киевскому пути в информационном смысле движется и ничему не научившаяся на украинском примере Молдавия: там тоже всерьез начали обсуждать необходимость запрета российского вещания.