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Общество

Россияне осмеяли избитого в день ВДВ журналиста

Фото: GLOBAL LOOK press/Vasily Danilin
Пользователи Сети с юмором отреагировали на инцидент с корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым. Получивший по лицу от пьяного прохожего во время репортажа о праздновании Дня ВДВ в столичном парке Горького журналист стал мемом.
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Россияне написали в Сети о том, что неожиданный инцидент в прямом эфире превратил репортаж в лучший о празднике "голубых беретов".

Обсуждать инцидент в соцсетях стали сразу после появления видео. Некоторые пользователи возмутились поступком агрессивного мужчины и выступили за жесткое наказание для него.

"Ампутировать этому быдлу клешню. Пущай с одной живет" – цитирует пользователя "ВКонтакте" Михаила Михеева РИА ФАН. Однако большинство отреагировали на произошедшее с юмором. В результате пристального внимания к видео Развозжаев быстро превратился в интернет-мем.

"НТВ удалось сделать лучший репортаж о Дне ВДВ" который я видел!" – восхитилась пользователь Twitter Тюрбан Базарова. Многие отметили, что инцидент отражает все происходящее в современной России.

Корреспондент Никита Развозжаев (справа). Фото: ntv.ru

Напомним, журналист получил удар в лицо во время прямого эфира. Он вел репортаж под названием "Расплескалась синева..." о праздновании Дня ВДВ у фонтана в парке Горького.

Корреспондент Никита Развозжаев (справа). Фото: ntv.ru

К нему подошел пьяный мужчина, нецензурно выражаясь и проявляя агрессию. Развозжаев попросил хулигана помолчать, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции "Якиманка" для дачи объяснений. По данным МВД, никакого отношения к ВДВ он не имеет. Прокуратура Москвы поручила начать проверку.

Автор: Людмила Фоканова2 августа 2017, 17:15

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