Россияне осмеяли избитого в день ВДВ журналиста
Россияне написали в Сети о том, что неожиданный инцидент в прямом эфире превратил репортаж в лучший о празднике "голубых беретов".
Обсуждать инцидент в соцсетях стали сразу после появления видео. Некоторые пользователи возмутились поступком агрессивного мужчины и выступили за жесткое наказание для него.
этот репортаж можно смотреть бесконечно))) https://t.co/v5QL6yadEb— Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 2 августа 2017 г.
"Ампутировать этому быдлу клешню. Пущай с одной живет" – цитирует пользователя "ВКонтакте" Михаила Михеева РИА ФАН. Однако большинство отреагировали на произошедшее с юмором. В результате пристального внимания к видео Развозжаев быстро превратился в интернет-мем.
С днем ВДВ поздравляю НТВ.— Дядя Вова (@ONUCHACK) 2 августа 2017 г.
"НТВ удалось сделать лучший репортаж о Дне ВДВ" который я видел!" – восхитилась пользователь Twitter Тюрбан Базарова. Многие отметили, что инцидент отражает все происходящее в современной России.
Напомним, журналист получил удар в лицо во время прямого эфира. Он вел репортаж под названием "Расплескалась синева..." о праздновании Дня ВДВ у фонтана в парке Горького.
К нему подошел пьяный мужчина, нецензурно выражаясь и проявляя агрессию. Развозжаев попросил хулигана помолчать, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.
Дебошира задержали и доставили в отдел полиции "Якиманка" для дачи объяснений. По данным МВД, никакого отношения к ВДВ он не имеет. Прокуратура Москвы поручила начать проверку.
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