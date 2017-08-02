Россияне осмеяли избитого в день ВДВ журналиста

Пользователи Сети с юмором отреагировали на инцидент с корреспондентом НТВ Никитой Развозжаевым. Получивший по лицу от пьяного прохожего во время репортажа о праздновании Дня ВДВ в столичном парке Горького журналист стал мемом.

Россияне написали в Сети о том, что неожиданный инцидент в прямом эфире превратил репортаж в лучший о празднике "голубых беретов".

Обсуждать инцидент в соцсетях стали сразу после появления видео. Некоторые пользователи возмутились поступком агрессивного мужчины и выступили за жесткое наказание для него.

этот репортаж можно смотреть бесконечно))) https://t.co/v5QL6yadEb — Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) 2 августа 2017 г.

"Ампутировать этому быдлу клешню. Пущай с одной живет" – цитирует пользователя "ВКонтакте" Михаила Михеева РИА ФАН. Однако большинство отреагировали на произошедшее с юмором. В результате пристального внимания к видео Развозжаев быстро превратился в интернет-мем.

С днем ВДВ поздравляю НТВ. — Дядя Вова (@ONUCHACK) 2 августа 2017 г.

"НТВ удалось сделать лучший репортаж о Дне ВДВ" который я видел!" – восхитилась пользователь Twitter Тюрбан Базарова. Многие отметили, что инцидент отражает все происходящее в современной России.

Напомним, журналист получил удар в лицо во время прямого эфира. Он вел репортаж под названием "Расплескалась синева..." о праздновании Дня ВДВ у фонтана в парке Горького.

К нему подошел пьяный мужчина, нецензурно выражаясь и проявляя агрессию. Развозжаев попросил хулигана помолчать, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции "Якиманка" для дачи объяснений. По данным МВД, никакого отношения к ВДВ он не имеет. Прокуратура Москвы поручила начать проверку.