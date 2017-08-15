Расследование крушения Ту-154 в Сочи затягивается на год

Расследование катастрофы российского самолета Ту-154 в Черном море недалеко от Сочи продлено до 25 декабря этого года. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Таким образом расследование авиакатастрофы затягивается ровно на год со дня трагедии. Это связано с большим объемом юридических формальностей. Например, с оформлением факта смерти пассажиров самолета, которые предстоит выполнить.

По данным источника, к настоящему моменту несколько тел еще не обнаружено, передает "Газета.Ru". Кроме того, отмечается, что срок следствия может быть продлен еще раз, и после 25 декабря.

Как писали Dni.Ru, в конце мая Министерство обороны назвало причину катастрофы, произошедшей с Ту-154. В ведомстве указали, что к ней могли привести ошибочные действия командира экипажа при управлении воздушным судном.

Напомним, что крушение Ту-154 Минобороны произошло 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Самолет рухнул в Черное море. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе журналисты федеральных каналов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова.

После трагедии Минобороны планировал вывести из эксплуатации сразу три модели гражданских самолетов – Ту-154, Ту-134 и Ил-62М. Сообщалось, что им на смену придут более современные Ту-214 и SSJ 100. Ответственным за реализацию проекта был назначен заместитель министра обороны по вооружениям Юрий Борисов.