Гидрометцентр ответил вымокшему Жириновскому

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в ответ на критику политика Владимира промокшего под дождем депутата Госдумы Владимира Жириновского. Она заявила о невозможности "предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека".

Макарова отметила, что на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. При этом специалист добавила, что и она тоже не дает стопроцентной точности, передает РИА Новости.

Кроме того, специалист заявила о некорректности предложения политика разогнать Мосгдиромет из-за неточных прогнозов, поскольку такой структуры не существует, сообщает ТАСС. "По Москве прогноз на текущие и следующие сутки выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе. И МЧС в своей рассылке тоже ссылается именно на это подразделение. Возможно, Жириновскому было просто долго выговаривать это название, и он сократил нас до Мосгидромета", – говорит синоптик.

Макарова также сказала, что сейчас погода очень неустойчива, и это усложняет прогнозирование. "Дожди и даже ливни могут быть локальным явлением, либо пройти в какой-то сжатый промежуток времени", – объяснила она.

enter; width:100%;"> Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 30 2017 в 4:22 PDT

Напомним, ранее Владимир Жириновский пожаловался, что впервые промок до нитки под дождем 4 июля. В связи с этим он предложил закрыть Мосгидромет. Лидер ЛДПР заявил, что синоптиков необходимо уволить и разогнать, потому что они не справляются со своими обязанности по предупреждению граждан об изменении погоды.