Названа дата окончания сезона дождей

До конца недели дождить будет постоянно. Но уже с 10 июля синоптики ожидают в России в основном сухую погоду.

До 9 июля в Москве и других регионах центра России дожди будут лить ежедневно. Однако таких ливней, как прошедшие недавно и немало напугавшие жителей региона, метеорологи уже не ожидают, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александра Голубева.

5 июля синоптики ожидают облачную погоду в Москве и Подмосковье, днем возможна гроза, ветер с порывами 12-17 метров в секунду. Температура днем 19-20 градусов. 6 июля будет так же ветрено, но дожди будут носить кратковременный и локальный характер. 7-8 июля будет всего 15-17 градусов тепла. 8 июля специалисты прогнозируют небольшой дождь, а 9 июля, в воскресенье, дождей практически не будет.

В остальных областях центрального региона – дождливо и сыро как минимум до конца недели. В Тамбовской и Воронежской областях дождливо и ветрено, с порывами до 15-20 метров в секунду. В Костромской и Владимирской областях до 20 градусов выше нуля, на юге региона до 22 градусов. Лить перестанет к выходным.

В Ленинградской области и по соседству царит неустойчивая погода. В Карелии 5 июля дожди и грозы. 5-7 июля грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду в Архангельской области, температура 14-19 градусов. В Коми до 21 градуса, дожди.

5 июля на юге Приволжского округа и 6 июля в Ульяновской и Саратовской областях дожди с градом, порывы ветра до 22 метров в секунду. 6 июля сильный дождь с порывами ветра до 26 метров в секунду в Татарстане.

На юге России тепло. Здесь до 28 градусов, но ожидаются ливни.

На Урале тоже дождь. Лить будет всю оставшуюся неделю, особенно в Челябинской, Курганской, Свердловской областях. Днем – 24 градуса со знаком "плюс".

В Новосибирской, Томской, Кемеровской области, Алтайском крае и республике Алтай похолодает до 19-24 градусов, однако к выходным воздух снова прогреется до 22-27 градусов. Дожди.

На Байкале синоптики ожидают кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. 5-6 июля 25-30 градусов, к концу недели термометры покажут 19-24 градусов.

На севере Дальнего Востока 13-18 градусов, к концу недели до 9-14 градусов, местами дожди. На юге в Приморском и Хабаровском крае до 35 градусов, немного похолодает к выходным.

Судя по прогнозам синоптиков, дождливая пора приходит к завершению. россиян ждет теплая сухая погода. Если, конечно, природа неожиданно не внесет свои коррективы.