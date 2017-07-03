На смену московскому дождю идут страшные катаклизмы

Директор Гидрометцентра России уверен, что ясного неба не будет: виной тому высотный циклон. Тем временем глава МЧС предупредил в ходе селекторного совещания о грядущих катаклизмах.

На смену затяжным ливням 4 июля придут кратковременные дожди, обрадовал жителей столичного региона директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ясного, чистого неба и солнца в течение этой недели не прогнозируется. Наоборот, по прогнозу, на Москву, как говорят синоптики, садится высотный циклон, поэтому погода будет облачная с кратковременными дождями", – цитирует его агентство городских новостей "Москва".

Ранее о грядущих катаклизмах предупредил глава МЧС России Владимир Пучков, передает сетевое издание m24.ru. "Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы. Где-то могут быть очередные максимумы температур, где–то – резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки", – отметил глава ведомства на селекторном совещании.



В Москве и области ожидается сильный ветер, дождь и гроза, объявлен желтый уровень опасности, писали утром 3 июля Dni.Ru. В течение недели температура в столице будет ниже нормы на пять-шесть градусов. Центр погоды "Фобос" также сообщил о дождях и грозах.

Напомним, что столица находится во власти непогоды уже много дней. Соцсети заполнены фотографиями и видеороликами с заголовками, в которых часто мелькает слово "потоп". Проливным дождем закончился и первый летний месяц: 30 июня на Москву обрушился сильнейший ливень, с которым вступили в противоборство коммунальщики и спасатели.