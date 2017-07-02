Синоптики отменили лето в Москве
О том, какая погода ждет жителей центральный регионов страны, рассказал сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, лето будет очень скомканным.
Специалист сомневается в том, что у жителей Москвы и близлежащих областей вообще появится возможность открыть купальный сезон. "На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадёживающих прогнозов по поводу жары под +25...+30 градусов", – цитирует Тишковца Russia Today. По словам синоптика, купаться в такую погоду отважатся лишь смельчаки.
Напомним, ранее метеорологи признали июнь 2017 года самым холодным за последние 14 лет. Теплее всего было в конце месяца – температура воздуха прогрелась до 26 градусов.
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Как писали Dni.Ru, в это же время в Москву пришла "буря века", которая принесла с собой град, обильные дожди, значительное усиление ветра и похолодание. Из-за непогоды были повалены деревья и нарушена работа общественного транспорта.
В результате разгула стихии погибли три человека. В больницах после бури оказались порядка 20 человек.
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