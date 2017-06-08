Митинги Навального организуют геи и фетишисты

Пристрастия организаторов групп "Вконтакте", которые собирают участников протестных митингов 12 июня, активно обсуждаются в соцсетях. Как выяснилось, в числе "активистов Навального" – приверженцы БДСМ, сторонники ЛГБТ, педофилы и личности, судимые за хранение наркотиков.

Организацией митингов сторонников осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального в нескольких городах занимаются ЛБГТ-активисты и приверженцы сексуальных извращений. К примеру, Виктория Вольф, уполномоченное лицо митинга 12 июня в Норильске состоит в группах гей-активистов, а также в группе для подростков с нетрадиционной ориентацией. Виктория также является участницей закрытой группы, в которой публикуют фото в стиле садомазохизма.

Похожие пристрастия у организатора группы в Невинномыске. Александр Смирнов состоит в группах "Секс Знакомства Самара Интим Вписки Досуг БДСМ", "Fetish & BDSM Фетиш и БДСМ в Беларуси".

Организатор акции в Ступино, Глеб Козырев, подписан на паблик "6АЗЪ6ЕСМЪ6", в котором БДСМ фотографии чередуются с изображениями сатанинских символов. Активист из Майкопа Иван Копытов постарался скрыть свои пристрастия. Однако, как стало ясно из его переписки, Иван имеет две страницы в соцсетях. И одна – не на его имя.

Если же зайти на страницу Jonah Ryan, то в разделе "личная информация" значится: философия маркиза де Сада.

Михаила Яковлева из Омска в 2013 году обвиняли в хранении наркотиков и вождении в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ильдар Закиров – организатор митинга в Воткинске – имеет судимость по статье "Мошенничество", передает Рен-ТВ.

Ранее в соцсети был опубликован список из 224 городов, в которых якобы намерены провести акции сторонники осужденного по делу "Кировлеса" Навального. Позже выяснилось, что некоторые создатели пабликов для организации митингов судимы за педофилию, другие – проповедуют неприкрытый национализм, третьи в спешке удалили свои страницы.

Часть организаторов оказалась из других городов, расположенных за тысячи километров от места проведения акции. В других пабликах активисты не смогли набрать достаточное количество сторонников и признали, что акцию проводить не стоит из-за малочисленности.

В Москве власти дали разрешение Фонду Навального на проведение митинга 12 июня. ФБК планировал провести акцию на Тверской и Охотном ряду, однако им объяснили, что там пройдут мероприятия, посвященные Дню России – и отправили на привычное место, проспект Сахарова. А в Санкт-Петербурге администрация и организаторы акцию пока не согласовали. Активисты хотели провести митинг на Марсовом поле, однако им предложили альтернативу – Удельный парк.