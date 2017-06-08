Американка родила шестикилограммовую дочь

В медицинском центре во Флориде (США) на свет появилась девочка весом 13,5 фунта (6,1 килограмма). Живот ее матери Крисси Корбитт до родов был настолько большим, что медики предполагали увидеть минимум двойню.

Женщине пришлось делать кесарево сечение. Врачи были сильно удивлены, увидев перед собой настолько большого младенца. Американка назвала дочь Карли. Она стала четвертым ребенком Крисси.

"Когда врач вытаскивал ее из меня, я услышала, как он и другие медики смеются и удивляются. Дочка была просто огромной", – цитирует мать Daily Mail. В свою очередь принимавший роды доктор отметил, что девочка очень милая благодаря большим щечкам. "Она вся в складочках, но это так мило. Она просто великолепна", – сказал врач.

Крисси пришлось купить для малышки одежду размером на девятимесячного ребенка. При этом отмечается, что Карли могла быть гораздо больше, поскольку роды начались на неделю раньше. По словам врачей, к этому сроку ребенок мог весить уже 6,35 килограмма. Беременность американки проходила не гладко. В этот период Крисси пережила в пожар в своём доме, в результате которого у нее были ожоги по всему телу.

Как писали Dni.ru, недавно в США произошел еще один редкий случай рождения. У семейной пары, безуспешно пытавшейся 17 лет зачать ребенка, родились сразу шестеро детей. Малыши появились чуть раньше срока, но чувствуют себя хорошо. Три мальчика и три девочки, появившиеся на свет на тридцатой неделе, живы, здоровы и хорошо себя чувствуют.