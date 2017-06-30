Тропический ливень задержится в Москве на неделю

Первая неделя июля погодой жителей и гостей столичного региона не порадует. О том, когда прекратится "ветхозаветный потоп" и придет ли настоящее лето, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, виновником аномального дождя стал "гигантский высотный циклон с центром над Прибалтикой". В предстоящие выходные он уйдет на восток, но его сменит следующий.

Позднякова отметила, что 30 июня сильные дожди и грозы не оставят столицу и область до 22 часов. Затем ненастье пойдет на убыль, однако штормовое предупреждение действует до трех часов ночи, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Небольшая передышка настанет 1 июля, днем сильных дождей не ожидается. "Выпадет около 5 миллиметров осадков, возможна гроза, температура +20...+25 градусов", – говорит метеоролог. А вот уже в ночь на 2 июля к Москве подступит новый циклон.

При этом атмосферный фронт будет находиться ближе к югу от столицы. "Максимум воды выльется на южные районы области и Новую Москву", – пояснила Татьяна Позднякова. Днем тоже не обойдется без дождей и гроз. Температура составит +19...+24 градуса.

Не стоит ждать избавления от осадков и на следующей неделе. Так, 3 июля столицу атакуют сразу два циклона. Столбики термометров останутся на той же отметке. В следующие два дня, по словам синоптика, дожди пройдут в основном на севере и востоке Подмосковья. При этом станет на один градус прохладнее.

#гроза#дождь#погоданеочень Публикация от �� (@__20polina03__) Июн 30 2017 в 11:42 PDT

Также не обойдется без кратковременных дождей 6 и 7 июля. А вот 8 и 9 июля погода станет уже больше похожей на июльскую. Доджи будут короткими и пройдут лишь местами. Температура поднимется до +26 градусов. Однако, по словам Татьяны Поздняковой, устойчивой летней погоды в прогнозах на июль не видно.