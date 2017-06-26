На Москву обрушился ливень

В Москве начался сильный ливень, сообщают местные жители. Горожане делятся в социальных сетях фотографиями и видеороликами, на которых запечатлено буйство стихии.
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Как писали Dni.Ru, погода придет в норму только к утру вторника, 27 июня. До этого момента ожидаются грозы и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.
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