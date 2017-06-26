МЧС продлило предупреждение о буре в Москве

Столичное управление МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде. По предварительным прогнозам, буря уйдет из Москвы только к утру вторника, 27 июня.

"В ближайшие один-два часа с сохранением на день и вечер 26 июня и ночь 27 июня в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град", – сообщили в ведомстве. Согласно данным экспертов, скорость ветра будет достигать 18-23 метров в секунду. Как писали Dni.Ru, спасатели советуют во время бури находиться в помещении или же, в крайнем случае, не приближаться к рекламным конструкциям и деревьям.