МЧС сделало экстренное предупреждение о буре в Москве

МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий в Москве вечером 26 июня, передает Life.ru. В столице ожидается дождь, местами – град. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Специалисты рекомендуют жителям и гостям столицы по возможности находиться в помещениях, не приближаться к рекламным конструкциям и деревьям. Ожидается, что непогода в городе продлится до 21:00.