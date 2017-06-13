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Общество

Откуда в Арктике появился лес

Фото: GLOBAL LOOK press/GTW
Российские и европейские ученые объяснили, откуда в Арктике появляется лес разных пород. По их словам, разнообразные куски дерева прибивает к побережью островов течением.
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Старший научный сотрудник Института леса Сибирского отделения РАН Александр Кирдянов рассказал, что на островах Арктики естественным путем лес не растет. По его словам, местные жители пользуются плавником – древесиной, которая сплавляется по морю из различных регионов, передает ТАСС.

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"Мы исследовали более 2,4 тысячи образцов древесины, принесенной на берега Гренландии, Фарерских островов, Исландии, Шпицбергена, и определили их видовую принадлежность", – заявил исследователь. "Мы сравнили данные для образцов с материка и островов, и установили, что лиственница попадает в европейскую Арктику преимущественно из Якутии, сосна – с юга Красноярского края, ель – из Северной Америки, Канады и Европы", – пояснил он.

Александр Кирдянов добавил, что в XX веке сосна попадала в Арктику в результате ее транспортировки по Енисею на огромных плотах в Красноярские порты Дудинка и Игарка. "Иногда плоты разбивались, древесина уплывала в Северный ледовитый океан, захватывались льдом и, в конце концов, попадала на острова", – рассказал специалист.

"Мореная древесина – очень удобный материал: он прочный, долговечный и к тому же совершенно бесплатный", – подчеркнул Кирдянов. При этом, по словам археолога Александры Автушковой, "из такого дерева строили не только избы – плавником вместе с моржовым и медвежьим салом отапливали каменные печи".

В заключение отметим, что принесенные в Арктику куски дерева могут многое рассказать о своем происхождении, а также об изменении климата, уровне воды в северных реках и морях и так далее. "Исходя из того, куда прибило стволы и какой у них возраст, можно судить об арктических течениях. А об уровне моря и льда говорит то, на какой высоте на берегу был найден плавник", – рассказал специалист.

Автор: Константин Улюкаев13 июня 2017, 09:36
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